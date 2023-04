Si combatte in diversi quartieri della capitale

In Sudan settimo giorno di combattimenti tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari Rsf. Nella capitale spari ed esplosioni con colonne di fume che oscurano il cielo. I rumori dei pesanti combattimenti sono stati uditi durante l’appello alla preghiera nella capitale sudanese, dove le moschee dovrebbero tenere le funzioni mattutine all’interno per proteggere i fedeli. Le forze paramilitari di supporto rapido avevano dichiarato che avrebbero attuato un cessate il fuoco di tre giorni per la festività dell’Eid, che segna la fine del Ramadan, iniziata venerdì, sulla base di “intese internazionali e regionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata