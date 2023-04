Il programma prevede anche la firma degli accordi bilaterali, tra i temi in agenda ci sarà anche la guerra in Ucraina

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in visita a Pechino. L’incontro avviene durante il secondo giorno di visita ufficiale del leader sudamericano al più importante partner commerciale e alleato del suo Paese, nel tentativo di sfidare le istituzioni economiche dominate dall’Occidente. Il programma prevede un incontro aperto, una cerimonia per la firma degli accordi bilaterali e poi un vertice bilaterale chiuso. Tra i temi in agenda anche la guerra in Ucraina. “Parlerò con Xi Jinping, perché la Cina è un Paese estremamente importante, che può avere una discussione più seria con gli Stati Uniti in merito al conflitto”, ha dichiarato Lula. La visita ha incluso anche il giuramento, giovedì, dell’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff a capo della Nuova Banca di Sviluppo, sostenuta dalla Cina.

