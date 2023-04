Il fenomeno visibile nella sua interezza nella cittadina di Exmouth

Una rara eclissi solare è stata visibile in Australia, Indonesia e a Timor Est: per circa un minuto il giorno è stato trasformato in notte, un fenomeno che si è potuto ammirare nella sua totalità a Exmouth nel nord-est dell’Australia, una cittadina di circa tremila abitanti a 1.200 chilometri dalla città di Perth.

