Migliaia di persone a testa in su tra l'Oceano Indiano e il Pacifico

Circa 20mila persone hanno assistito a una rara eclissi solare che ha portato in parte della costa nord-occidentale dell’Australia il buio, intorno a mezzogiorno. L’eclissi solare ibrida, come viene chiamato questo raro evento, si è sviluppata dall’Oceano Indiano all’Oceano Pacifico.

I pochi fortunati che hanno potuto scorgerla, hanno visto l’oscurità di un’eclissi totale o un “anello di fuoco” quando il sole ha fatto capolino dietro la luna nuova. La remota città turistica di Exmouth era considerata uno dei migliori punti di osservazione in Australia per vedere l’eclissi, che ha attraversato anche parti remote dell’Indonesia e di Timor Est. Una folla internazionale si è riunita nella cittadina australiana per osservare il fenomeno, tra cui l’astronomo della Nasa Henry Throop per cui l’evento “è stato sbalorditivo. Era così nitido e luminoso”. Anche nella capitale indonesiana Giacarta centinaia di persone si sono recate al Planetario per assistere all’eclissi parziale, oscurata dalle nuvole.

