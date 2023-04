Un evento celeste di questo tipo si verifica una volta ogni dieci anni. La prossima non avverrà prima del 2031

In Australia una rara eclissi solare ibrida ha catturato la scena. Un fenomeno unico che ha richiamato l’attenzione di tantissimi appassionati in tutto il Paese e non solo. Ben 20mila persone, infatti, sono andate nella cittadina turistica di Exmouth, ritenuta essere uno dei migliori punti di osservazione per vedere l’eclissi. Un evento celeste di questo tipo si verifica una volta ogni dieci anni. L’ultima è stata nel 2013 e la prossima non avverrà prima del 2031.

