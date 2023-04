Torna l'esposizione automobilistica più grande del mondo dopo la revoca delle restrizioni anti-Covid in Cina

Le case automobilistiche cinesi e mondiali presentano questa settimana oltre una dozzina di nuovi SUV elettrici, berline e muscle car al Salone dell’auto di Shanghai, il loro primo evento di vendita su larga scala in quattro anni. Per la prima volta dal 2019, i dirigenti arriveranno dagli Stati Uniti, dall’Europa e dal Giappone per il più grande salone dell’auto del mondo, dopo che a dicembre sono state revocate le restrizioni anti-virus che bloccavano la maggior parte dei viaggi in Cina. I saloni dell’auto nel più grande mercato del settore sono andati avanti durante la pandemia, ma su scala ridotta. I marchi globali sono stati rappresentati dai dipendenti delle loro sedi in Cina. Martedì, la tedesca BMW è stata la prima casa automobilistica a presentare la sua nuova gamma di veicoli a Shanghai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata