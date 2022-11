Le manifestazioni si sono diffuse in tutto il Paese

Un nuovo raduno di protesta a Shanghai contro le rigide politiche cinesi “zero-COVID”. Un cordone della polizia ha respinto i manifestanti e un numero imprecisato di persone è stato arrestato, secondo quanto riportato da Sky News. Le manifestazioni si sono diffuse in tutta la Cina da quando un incendio mortale in un appartamento nella città nord-occidentale di Urumqi ha sollevato dubbi sulle misure anti-virus. Da venerdì la gente ha protestato in tutta la Cina, dove le manifestazioni di piazza sono estremamente rare.

