Almeno 2 le vittime. Seppellite due dozzine di camion

Un’enorme frana ha colpito il valico di frontiera di Torkham nel Pakistan nordoccidentale seppellendo due dozzine di camion. Almeno 2 le vittime. I funzionari hanno riferito che la frana è stata innescata da un fulmine e dalla pioggia. I volontari si sono uniti alla ricerca dei sopravvissuti, mentre le autorità hanno inviato macchinari pesanti per rimuovere gli ostacoli. Il valico di frontiera di Torkham è una via commerciale fondamentale tra il Pakistan e l’Afghanistan e un luogo in cui le frane bloccano spesso le autostrade, soprattutto nelle zone montuose. È anche un’importante via commerciale tra il Pakistan e altri Stati dell’Asia centrale. La scorsa estate, le devastanti inondazioni causate dalle piogge monsoniche hanno ucciso 1.739 persone in Pakistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata