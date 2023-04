In migliaia da tutto il mondo per celebrare il giorno in cui Guru Gobind Singh stabilì alcune usanze per la religione monoteista

Pellegrini sikh provenienti da tutto il mondo hanno celebrato la festa del Vaisakhi – una delle ricorrenze religiose più importanti del sikhismo nella città di Hasan Abdal – nella provincia pakistana del Punjab. Migliaia di persone hanno raggiunto la città per la festa del raccolto, che segna il primo giorno del mese di Vaisakh. È tradizionalmente celebrata ogni anno il 13 aprile e talvolta il 14 aprile. Il festival commemora il giorno del 1699 in cui Guru Gobind Singh, decimo guru dei Sikh, stabilì alcune usanze per la religione monoteista, fondata 200 anni prima, come dare a tutti gli uomini il nome Singh e proibire loro di tagliarsi i capelli o la barba. L’ultimo luogo di riposo di Guru Gobind Singh si trova nelle vicinanze e le preghiere vengono recitate giorno e notte all’interno del Gurdwara, il tempio dei sikh. I pellegrini si lavano e i bambini pregano nelle acque sacre che circondano il santuario interno. L’acqua ha un significato speciale per i bagnanti. I sikh credono che la sorgente che alimenta il fossato sia stata creata attraverso un miracolo compiuto dal fondatore della religione sikh, Guru Nanak, facendo sgorgare un’infinita fontana d’acqua da una terra arida. I pellegrini accorrono anche per toccare l’impronta di una mano su un muro di pietra che si crede sia quello di Guru Nanak.

