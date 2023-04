La strage è avvenuta a Dadeville mentre si celebrava il compleanno di un adolescente

Quattro persone sono state uccise e diverse persone ferite durante una sparatoria sabato notte a Dadeville, in Alabama. Lo ha reso noto la Alabama Law Enforcement Agency. WRBL-TV ha riferito che la sparatoria è avvenuta in uno studio di danza, durante una festa di compleanno per un adolescente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata