E’ salvo l’equipaggio di una petroliera battente bandiera di Singapore attaccata dai pirati in acque internazionali al largo delle coste dell’Africa occidentale la scorsa settimana. I mezzi aerei e navali della Costa d’Avorio e della Francia hanno soccorso la nave “Success 9” dopo che le sue apparecchiature di localizzazione erano state disattivate dagli assalitori. Secondo il comandante Dadie Valles della Marina della Costa d’Avorio, i pirati sono riusciti a portare via 5000 tonnellate di gasolio. La nave è stata portata nel porto di Abidjan, in Costa d’Avorio.

