Foto dall'archivio di nave militare Usa

Si tratta di una nave da guerra: poche settimane fa le esercitazioni cinesi vicino all'isola

Una nave da guerra della Marina statunitense ha attraverso lo Stretto di Taiwan per la prima volta da quando la Cina ha effettuato una esercitazione di massa attorno all’isola. La settima flotta degli Usa ha dichiarato che il transito della nave va considerato come una manovra di routine. La Cina ha condotto diverse esercitazioni militari nello Stretto come rappresaglia per l’incontro tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, in visita negli States, e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarty e altri membri del Congresso.

La Cina prende posizione contro il transito di una nave da guerra degli Usa nello Stretto di Taiwan definendolo un atto di “pubblica esaltazione” e sottolineando di essere pronta in qualsiasi momento a “salvaguardare in maniera risoluta la sovranità del paese e la pace e la stabilità regionali”. Lo comunica in una nota Shi Yilu, portavoce di uno dei cinque comandi dell’Esercito popolare di liberazione.

