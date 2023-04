Lo spazio dedicato al nostro Paese è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno

Con una superficie espositiva di 450 mq e 33 imprese che espongono le proprie eccellenze enogastronomiche, l’Italia si afferma come protagonista del Salòn de Gourmets di Madrid, la principale fiera in Spagna dedicata alla gastronomia di qualità, giunta quest’anno alla 36esima edizione. L’Area Italia è stata inaugurata lunedì mattina con il taglio del nastro da parte del ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas, che è stato accolto allo stand dal ministro consigliere dell’ambasciata d’Italia in Spagna, Benedetto Giuntini, e dal consigliere economico e commerciale, Roberto Nocella, oltre ad altri rappresentanti di istituzioni locali e italiane in Spagna. Lo spazio dedicato all’Italia nella fiera, che si svolge annualmente dal 1987, è più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Un dato, precisa la Camera di commercio e industria italiana per la Spagna, che dimostra il notevole interesse da parte degli operatori italiani del settore nei confronti del mercato spagnolo. Confermato anche dalla costante crescita dell’export agroalimentare dell’Italia in Spagna, che nel 2022 ha registrato un incremento di quasi il 20% rispetto all’anno precedente, superando i 2,3 miliardi di euro.

