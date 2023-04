Come ogni anno arriva il momento della fioritura di campanule e giacinti

Come ogni primavera in Belgio la foresta di Hallerbos si tinge di blu. Uno spettacolo naturale che ogni anno accoglie tantissimi turisti attratti dal tappeto blu creato dallo sbocciare in contemporanea di decine di migliaia di campanule e giacinti. Si tratta di un’oasi di pace a soli 15 chilometri di distanza da Bruxelles, nel piccolo comune di Halle dove attraverso una serie di sentieri i visitatori possono entrare in contatto con varie specie animali: volpi, caprioli, lepri e scoiattoli. La colorazione unica però dura solo per poche settimane e crea l’immagine di una foresta quasi fiabesca.

