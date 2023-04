Katy Perry, Take That e Lionel Richie sono tra i primi nomi annunciati da Bbc

Katy Perry, Take That e Lionel Richie sono tra i primi nomi annunciati per il concerto di incoronazione di Re Carlo III, incoronazione prevista il 6 maggio. Il concerto si terrà nel parco del Castello di Windsor il 7 maggio, con un pubblico di oltre 20.000 persone. Nella lineup anche l’italiano Andrea Bocelli. Lo riferisce Bbc.

Lo spettacolo sarà basato sui temi “dell’amore, del rispetto e dell’ottimismo”. Il concerto, prodotto dai BBC Studios, sarà trasmesso in diretta dal parco del Castello di Winsor su BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 e BBC Sounds.

I am grateful for this latest inestimable privilege: to lend my voice to the soundtrack of an event that already promises to be a historic occasion.

It is a great honor to be called to perform for the coronation of King Charles III on a day anxiously awaited by the whole world. pic.twitter.com/UWdTvU1VNX

— Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) April 14, 2023