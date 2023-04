Tutto ciò che c'è da sapere sulla giornata

Iniziato il conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III, che si terrà il 6 maggio. Il Re ha presentato i nuovi colori e lo Stendardo del Sovrano agli alfieri della Royal Military Academy Sandhurst, durante la parata del Sovrano. Nel frattempo gli operai reali stanno preparando le varie carrozze che porteranno il Re da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le carrozze

Durante gli eventi della giornata dell’incoronazione di Re Carlo, saranno utilizzate due carrozze: la Diamond Jubilee State Coach, che porterà il Re e la Regina all’Abbazia di Westminster al mattino, e la Gold State Coach, che trasporterà i reali a Buckingham Palace dopo la cerimonia di incoronazione in un corteo ufficiale.

Sally Goodsir, Curatore delle Arti Decorative, Royal Collection Trust, spiega: “Questa carrozza, quella del Giubileo di Diamante, è la carrozza più recente della Royal Mews qui a Buckingham Palace”. La Gold State Coach, invece, pesa 4 tonnellate ed è trainata da otto cavalli. L’andatura lenta della carrozza dorata dovrebbe dare più tempo alle persone lungo il percorso di vedere il re e la regina appena incoronati.

Ciascuna carrozza è stata utilizzata relativamente di recente per le celebrazioni del Giubileo della defunta Regina Elisabetta, ed entrambe sono sottoposte a regolare manutenzione da parte di persone che lavorano per la Casa Reale.

Il principe Harry

Il principe Harry parteciperà alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo, ha dichiarato mercoledì Buckingham Palace, mettendo da parte mesi di speculazioni sulla sua presenza. La moglie di Harry, Meghan, la Duchessa di Sussex, rimarrà in California con i due figli della coppia, il Principe Archie e la Principessa Lilibet. La partecipazione di Harry avviene nonostante le frizioni all’interno della Casa di Windsor, che vanno fatte risalire indietro nel tempo e sono esplose con la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, ‘Spare’, che contiene diverse rivelazioni che non sono andate giù ai membri della Royal Family. Le rivelazioni, tra le quali i dettagli delle conversazioni private con il padre – e con il fratello, il principe William – hanno alimentato le tensioni tra Harry e la sua famiglia.

Le monete commemorative per Re Carlo

Intanto la Royal Mint, il produttore ufficiale di monete britanniche, ha rivelato la sua nuova gamma di monete commemorative. Le monete da 50 pence e da 5 sterline presentano il primo ritratto incoronato di Carlo per celebrare la sua imminente incoronazione. Il ritratto, la cui realizzazione è durata diversi mesi, è stato disegnato dall’artista e scultore Martin Jennings. La corona che Re Carlo indossa nel disegno della moneta non sarà quella che indosserà il giorno dell’incoronazione. Le monete commemorative saranno messe in vendita il 24 aprile.

Le porcellane

Le porcellane ufficiali dell’incoronazione, commissionate dalla Royal Collection Trust, vengono invece prodotte nelle famose ceramiche di Stoke-on-Trent. I prodotti commemorativi per Re Carlo sono stati messi in vendita venerdì 14 aprile.

L’emoji

La cerimonia del 6 maggio sarà ancora impregnata di antiche tradizioni e adornata con i gioielli della Corona. Sarà inoltre caratterizzata da un’emoji personalizzata, che riflette la prima incoronazione britannica dell’era dei social media. Quella della Regina Elisabetta II è stata la prima incoronazione trasmessa in televisione 70 anni fa.

