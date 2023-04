Paura per il primo ministro che è illeso. Non si registrano feriti

In Giappone paura per il premier Kishida: durante un suo comizio nella prefettura di Wakayama si è udita un’esplosione e il fumo ha riempito l’area. Kishida è stato fatto evacuare d’urgenza. Non si registrano feriti. Una persona è stata arrestata sul posto. Nelle immagini la polizia blocca il sospetto

