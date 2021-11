La processione religiosa nei pressi di Lahore. Fedeli anche dall'India

(LaPresse) – Migliaia di pellegrini si sono radunati a Nankana Sahib, nei pressi di Lahore, in Pakistan, per celebrare il 552esimo anniversario della nascita del leader spirituale della religione Sikh, Baba Guru Nanak. 1.300 fedeli sono giunti anche dall’India per prendere parte alla tradizionale processione. I Sikh sono una minoranza religiosa in Pakistan, dove la maggior parte della popolazione è musulmana.

