La lunga recinzione è stata decisa dalle autorità di Helsinki dopo l'invasione dell'Ucraina

Prosegue in Finlandia la costruzione del “muro” lungo il confine con la Russia. La lunga recinzione sormontata da filo spinato è stata decisa dalle autorità di Helsinki dopo l’escalation militare di Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina, che ha preoccupato tutti gli Stati confinanti con la Russia. Il tratto iniziale della recinzione, lungo tre chilometri, sarà ultimato nella città di Imatra entro la prossima estate. Una volta conclusa, la recinzione si estenderà per 200 chilometri. Il costo complessivo del progetto è stimato in 380 milioni di euro e il suo completamento è previsto per il 2026.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata