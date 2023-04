La visita sarebbe legata a un'inchiesta per frode

La polizia belga oggi ha fatto irruzione nella sede del Partito popolare europeo (Ppe) a Bruxelles. Lo riferisce il sito di informazione Euractive, riportando una fonte vicina alla questione. “Poliziotti belgi hanno fatto irruzione al primo e al terzo piano della sede del partito in rue du Commerce”, ha detto la fonte. Secondo le prime informazioni, la polizia ha sequestrato computer relativi a frodi finanziarie che avrebbero coinvolto il personale del Ppe.

Partito conferma: “Visita collegata a inchiesta in Germania”

“Il Partito popolare europeo conferma che oggi rappresentanti delle autorità di polizia belghe e tedesche hanno visitato la sede del partito a Bruxelles. La visita è collegata a un’inchiesta in corso in Turingia, in Germania. La parte sta collaborando in piena trasparenza con le autorità coinvolte, fornendo tutte le informazioni e la documentazione del caso. Poiché si tratta di un’indagine legale in corso, il Ppe non fornirà ulteriori commenti“. Lo riferisce il Partito popolare europeo in una nota.

