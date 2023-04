Dopo l’incriminazione della scorsa settimana per il caso che coinvolge l’ex attrice hard Stormy Daniels, Donald Trump è rientrato a New York dove è chiamato a deporre in un altro processo a suo carico. Si tratta di una causa civile per frode fiscale da 250milioni di dollari intentata dalla procuratrice generale Letitia James contro l’ex presidente, i suoi figli e la Trump Organization. L’accusa nei confronti del tycoon e della sua società è quella di aver manipolato il valore degli asset così da ottenere migliori condizioni con banche e assicurazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata