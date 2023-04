Quattro vigili del fuoco sono morti e quasi una dozzina sono rimasti feriti dopo che un enorme incendio è scoppiato in una fabbrica di abbigliamento nella città di Karachi, in Pakistan. La causa dell’incendio, che ha devastato la fabbrica di notte e alla fine ne ha causato il crollo, non è ancora nota.

