Tra le vittime anche un poliziotto. L'attacco quando il bazar era pieno di persone

Almeno quattro persone, tra cui un poliziotto, sono state uccise e altre nove sono rimaste ferite in un’esplosione nella città di Quetta, in Pakistan. L’esplosione è avvenuta al mercato di Kandahari vicino a un furgone della polizia parcheggiato. A causa dell’esplosione, diversi veicoli hanno preso fuoco. L’esplosione è avvenuta in un momento in cui il bazar era pieno di persone. Fino a questo momento nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata