Il Capo dello Stato: "Più tranquillo in molte zone, ma non si può ignorare la guerra"

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo Paese non ha bisogno di meno aiuto di prima, nonostante le battaglie siano attualmente meno intense. “Rispetto all’anno scorso, ora è più tranquillo in molte zone. Ma questo non significa che da qualche parte si possa ignorare la guerra o essere meno concentrati sull’aiutare lo Stato”, ha detto Zelensky nel suo video discorso serale. Il presidente ucraino ha riferito di un incontro con lo staff militare, durante il quale sono state discusse “direttive difficili” nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

