Il presidente Zelensky: "I leader di tutto il mondo devono reagire", per il ministro degli Esteri Kuleba "la Russia è peggio dell'Isis"

Stanno circolando sui social network due video che sembrano mostrare la decapitazione di soldati ucraini. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che pare si tratti di due eventi diversi, di cui uno potrebbe essere stato filmato molto di recente, mentre l’altro a giudicare dalla quantità di foglie presenti sul terreno pare sia stato girato in estate. La Cnn riferisce che il primo video, pubblicato su un social filorusso l’8 aprile, è stato presumibilmente filmato da mercenari russi del gruppo Wagner e sembra mostrare i cadaveri decapitati di due soldati ucraini che giacciono a terra accanto a un veicolo militare distrutto. Nel video si sente una voce, dietro la telecamera, il cui suono sembra distorto per impedirne l’identificazione. “Il veicolo blindato è stato colpito da una mina“, dice la voce, che parla in russo, e ridendo continua: “Li hanno uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Si sono avvicinati e gli hanno tagliato la testa”. Pare che ai soldati morti siano state tagliate anche le mani. Secondo quanto riferito sui social russi, il video è stato girato nei pressi di Bakhmut. Per quanto riguarda il secondo video, è stato pubblicato su Twitter ed è piuttosto sfocato. Pare essere girato in estate e mostra un combattente russo che usa un coltello per tagliare la testa a un soldato ucraino. Una voce all’inizio del video suggerisce che la vittima potrebbe essere ancora viva quando è iniziato l’attacco.

“L’esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video della Russia così com’è. Questo è un video della Russia che cerca di fare di questo la nuova regola. Tutti devono reagire. Ogni leader. Non aspettatevi che venga dimenticato. Non dimenticheremo nulla. La sconfitta del terrore della Russia è necessaria”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la diffusione sui social di un video che sembra mostrare la decapitazione di un soldato ucraino. La Cnn riferisce di due video che stanno circolando sui social e che sembrano mostrare la decapitazione di soldati ucraini.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023