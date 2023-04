Protesta nell'ateneo del New Jersey: è la prima in 257 anni di storia della scuola

Storico sciopero di migliaia di professori, docenti part-time e specializzandi della Rutgers University, la principale università del New Jersey, negli Stati Uniti. È la prima azione di questo tipo nei 257 anni di storia dell’ateneo. Lunedì 10 aprile le lezioni si sono tenute alla Rutgers mentre venivano organizzati picchetti nei campus dell’ateneo a New Brunswick/Piscataway, Newark e Camden. I leader sindacali hanno deciso domenica sera di scioperare, citando uno stallo nelle trattative contrattuali in corso da luglio dello scorso anno. I membri della facoltà, il mese scorso, hanno votato in modo schiacciante a favore dell’autorizzazione di uno sciopero. I sindacati chiedono aumenti salariali, migliore sicurezza sul lavoro per i docenti a contratto e finanziamenti garantiti per gli specializzandi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata