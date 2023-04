Il presidente: "Cento nostri militari sono tornati a casa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il rilascio dei prigionieri di guerra come parte di un accordo tra Ucraina e Russia. Duecento soldati, tra russi e ucraini, sono tornati a casa in un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, ha spiegato il presidente ucraino nel consueto videomessaggio notturno. “Queste sono un centinaio di famiglie che hanno ricevuto vera gioia prima di Pasqua“, ha aggiunto Zelensky. Un totale di 80 uomini e 20 donne sono tornati in Ucraina nello scambio con la Russia.

