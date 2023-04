L'esercito di Kiev attacca le aree occupate dai russi, drone si schianta sull'aeroporto di Belgorod

L’Ucraina non ha cambiato nulla nei suoi piani militari in relazione alla fuga di documenti del Pentagono. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, fra i più importanti consiglieri politici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalla tv tedesca Ard, smentendo quanto rivelato alla Cnn da una fonte vicina alla presidenza Ucraina. “Non so con chi abbia parlato la Cnn. In ogni caso, posso dire che il numero di persone che sanno dei nostri piani sul nostro territorio è estremamente limitato. E non credo che l’informatore che era in contatto con la Cnn abbia qualcosa a che fare con questo”, ha detto Danilov nell’intervista esclusiva.

Secondo quanto Danilov ha riferito all’emittente Ard, l’Ucraina è in costante contatto con i suoi principali alleati, come Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Polonia, ma “i dati per la conduzione di determinate operazioni, le dimensioni delle unità, chi è coinvolto e in quale direzione – queste informazioni sono top secret. Se qualcuno pensa di averle, mi congratulo con lui. Ma non so da dove possano averle ottenute”.

Seul: “Documenti trapelati da Pentagono sono stati falsificati”

L’ufficio presidenziale della Corea del Sud afferma che i ministri della Difesa della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno concordato che una “quantità considerevole di informazioni nei documenti” trapelati del Pentagono “è stata falsificata”. Lo riporta la Cnn. Una fuga di notizie nei giorni scorsi aveva rivelato una conversazione tra funzionari sud coreani sulla guerra in Ucraina. La Corea del Sud ha detto che il suo ministro della Difesa, Lee Jong-sup, ha tenuto una telefonata con il suo omologo statunitense Lloyd Austin questa mattina, su richiesta di Austin, per parlare della fuga di notizie.

8 attacchi in 24 ore in aree a controllo russo

Nelle ultime 24 ore, l’Aeronautica delle Forze di Difesa ucraine ha effettuato otto attacchi contro aree occupate dalle forze russe, nonché un attacco al complesso missilistico antiaereo del nemico. Lo afferma il riassunto mattutino dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, riferiscono media ucraini. Secondo quanto riportato, ieri sarebbe stato abbattuto un elicottero Mi-24 nemico e nove aeromobili a pilotaggio remoto di vario tipo, mentre unità di truppe missilistiche e artiglieria avrebbero colpito l’area di concentrazione di manodopera, armi e equipaggiamento militare, nonché un deposito di munizioni russo.

Russia, drone cade su territorio aeroporto Belgorod

Un drone è caduto lunedì sul territorio dell’aeroporto di Belgorod. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando un rappresentante dei servizi di emergenza. “Nel pomeriggio un drone si è schiantato, la recinzione dell’aeroporto è rimasta lievemente danneggiata”, ha riferito la fonte. Ria riporta che, secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime e che è in corso un’indagine sulle circostanze dell’incidente.

Attacco russo su barca di civili, 2 feriti gravi

Nella regione Ucraina di Kherson, i russi hanno attaccato una barca con civili. Due residenti locali sono rimasti gravemente feriti. Lo afferma in un messaggio su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform. “Un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 20 anni, ignorando le restrizioni all’uscita di piccole imbarcazioni introdotte dalla legge marziale, ignorando le minacce di bombardamento da parte degli occupanti dalla riva sinistra, ha cercato di uscire in barca nella baia”, si legge nel messaggio.

Zelensky: “Tutto ciò che rafforza nostri soldati protegge mondo”

“Tutto ciò che rafforza la difesa Ucraina contro il terrore russo e dà ai nostri soldati maggiori opportunità di movimento attivo – tutto ciò protegge tutti nel mondo“. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale. “Il termine ‘sconfitta’ dovrebbe accompagnare il termine ‘aggressore’, ed è solo la vittoria Ucraina che lo garantirà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata