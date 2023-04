In alcuni punti il fumo in cielo è così denso da oscurare il sole

Continua a eruttare il vulcano Shiveluch, in Russia, nell’estremo oriente della penisola di Kamchatka. In cielo un pennacchio alto fino a 15km. I filmati catturati dall’Istituto di vulcanologia e sismologia dell’Accademia delle scienze russa hanno mostrato la cenere che si accumula a terra con uno spessore di pochi centimetri; in alcuni punti il fumo in cielo è così denso da oscurare il sole. Le ceneri sono cadute copiose nei villaggi vicini e l’istituto ha dichiarato il massimo livello di pericolo per l’aviazione, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. Lo Shiveluch è uno dei vulcani più grandi della Kamchatka, con un’altezza di oltre 3.200 metri.

