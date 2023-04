Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Rybakov: "Alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti"

Russia e Stati Uniti sono entrati in una fase di “acceso conflitto”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov alla radio Sputnik, come riporta Ria Novosti. “Stiamo assistendo al coinvolgimento diretto di questo Stato in una guerra ibrida con la Russia su diversi fronti”, ha aggiunto Ryabkov, “alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti, semplicemente non esistevano e non potevano esistere durante il periodo della Guerra Fredda”.

Putin: “Sostegno Usa a colpo di stato 2014 ha portato a conflitto”

“L’uso da parte di Washington delle rivoluzioni ‘colorate’ e il sostegno al colpo di stato di Kiev nel 2014 hanno portato al conflitto odierno in Ucraina”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella sua dichiarazione di politica estera al Cremlino, durante la cerimonia di accettazione delle credenziali dagli ambasciatori stranieri. Secondo Putin, il sostegno di Washington al colpo di stato a Kiev nel 2014 ha portato al degrado delle relazioni tra la Federazione russa e gli Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tass.

Stoltenberg: “Qualsiasi aiuto da Cina sarebbe grande errore”

“La Cina si è rifiutata di condannare l’aggressione russa. Abbiamo chiarito che qualsiasi piccolo aiuto della Cina alla Russia sarebbe un grande errore che porterebbe delle conseguenze”. Così il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del Ministeriale Esteri della Nato. “Non abbiamo conferme in merito ma seguiamo da vicino”, ha aggiunto Stoltenberg non entrando nello specifico delle conseguenze ma precisando comunque che la Cina ne è a conoscenza.

Duda: “Polonia ha già inviato 8 caccia Mig-29, pronti altri 6”

La Polonia ha già trasferito un totale di otto aerei MiG-29 in Ucraina e si prepara a trasferire altri sei caccia. Lo ha affermato il presidente polacco Andrzej Duda durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Varsavia. Lo riporta il corrispondente di Ukrinform.Zelensky e la moglie sono in visita in Polonia.

Kiev: “In sei mesi ci riprenderemo la Crimea”

In sei mesi le forze ucraine “entreranno in Crimea” ed “espelleranno in toto il mondo russo”. Lo ha detto in un’intervista ai media ucraini Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. “Cinque, sei o sette mesi saremo in Crimea – ha detto – la Russia non ha risorse sufficienti per mantenere la situazione”. Secondo Podolyak successivamente ci sarà poi lo smantellamento del ponte di Kerch, che collega la penisola con la Russia.

Cremlino: “Colloqui Putin-Lukashenko anche su piano pace Minsk”

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non esclude che il piano di pace di Minsk possa essere tra i temi del colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Lo riporta l’agenzia Tass. “A quanto pare, lo stesso Alexander Grigoryevich (Lukashenko, ndr) riterrà necessario fornire chiarimenti su questo argomento. Quindi, ovviamente, si scambieranno le loro opinioni”, ha detto Peskov.

Drone ucraino caduto vicino a centrale nucleare

Un drone ucraino di fabbricazione polacca è caduto vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto a Ria Novosti il comandante delle unità delle forze armate russe responsabile della sicurezza dell’impianto. “Il regime ucraino ha fatto un altro tentativo di attaccare la centrale con un drone fabbricato in Polonia, nonostante la presenza di dipendenti dell’Aiea”, ha detto il militare, “il peso del dispositivo era superiore a due chilogrammi. La posizione del relitto del drone potrebbe indicare che l’obiettivo dell’attacco era l’infrastruttura di Zaporizhzhia“.

