Foto d'archivio

Esercitazioni di Pechino vicini a Formosa

L’esercito cinese ha inviato diverse dozzine di aerei da guerra e 11 navi da guerra verso Taiwan: una dimostrazione di forza che arriva dopo il viaggio del presidente di Formosa negli Stati Uniti. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Taiwan.L’esercito cinese in precedenza aveva annunciato “pattuglie di prontezza al combattimento” di tre giorni come monito per Taiwan, isola autogovernata che la Cina rivendica come propria. Le azioni seguono la delicata missione diplomatica del presidente Tsai Ing-wen per sostenere le alleanze in calo di Taiwan in America centrale e aumentare il sostegno degli Stati Uniti, un viaggio coronato da un incontro con il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy in California.

