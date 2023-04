Nel Paese si è celebrata la domenica delle Palme ortodossa, cioè quella che precede la Pasqua ortodossa

“Nella notte l’esercito russo ha bombardato Zaporizhzhia”, “ha colpito una casa, un edificio residenziale. All’interno c’erano tre persone. Un uomo, una donna e una bambina: si chiamava Irina, avrebbe compiuto 11 anni quest’anno. È morta. Anche l’uomo è morto. La donna è ora in gravi condizioni, in ospedale, viene curata.

Ecco come lo Stato terrorista sta trascorrendo questa Domenica delle Palme. È così che la Russia si isola ancora di più dal mondo, dall’umanità”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. In Ucraina si è celebrata oggi la domenica delle Palme ortodossa, cioè quella che precede la Pasqua ortodossa.

Almeno 7 civili morti in bombardamenti nel fine settimana

Sono almeno 7 in Ucraina i civili rimasti uccisi nei bombardamenti nel fine settimana di Pasqua. L’esercito ucraino ha riferito che mentre la Russia continua a concentrarsi sulla conquista di tutto l’est industriale dell’Ucraina, le due province di Kharkiv nel nord-est e Zaporizhzhia nel sud-est – sono state sottoposte al fuoco di missili, razzi e artiglieria. Il governatore di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito che 2 uomini sono morti domenica in un bombardamento a Kupiansk, città che la Russia ha controllato prima che le forze ucraine riprendessero il controllo di quasi tutta la provincia. La città è rimasta sotto attacco anche domenica, quando le forze russe hanno preso di mira le aree residenziali con lanciarazzi multipli, ha detto Syniehubov. Altrove nella provincia, un uomo di 30 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo i bombardamenti russi sulla città di Chuhuiv, ha riferito su Telegram.

I bombardamenti hanno anche ucciso durante la notte 2 persone a Zaporizhzhia, una delle quali era un bambino nato nel 2012, secondo quanto riferito dal segretario del consiglio comunale Anatoliy Kurtev. Il governatore della regione di Zaporizhzhia, Yurii Malashko, ha dichiarato che sono state bombardate 18 comunità in tutto. Sabato sono state uccise 3 persone e 5 sono rimaste ferite, ha dichiarato Malashko. Zaporizhzhia ospita la più grande centrale nucleare d’Europa ed è una delle quattro province ucraine che il presidente russo Vladimir Putin ha annesso illegalmente a settembre. Da allora l’esercito russo ha cercato di estromettere le truppe ucraine da quelle aree, in particolare dalle province di Luhansk e Donetsk, che costituiscono la regione industriale nota come Donbas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata