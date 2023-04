Ben Ferencz aveva 103 anni: condusse l'accusa nei confronti di 22 ex comandanti nazisti

E’ morto Ben Ferencz, ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga. Processò diversi nazisti per i crimini di guerra e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei campi di lavoro e di concentramento nazisti. Ben Ferencz è morto venerdì sera a Boynton Beach, in Florida. Aveva appena compiuto 103 anni, a marzo. All’età di 27 anni, senza precedenti esperienze processuali, Ferencz divenne procuratore capo nel 1947 nel caso in cui 22 ex comandanti furono accusati di aver ucciso più di 1 milione di persone. Tutti gli imputati sono stati condannati. Vediamo le immagini di quando nel 2018 ricevette un premio dalle mani della figlia di Martin Luther King e disse: “Per impressionare alcuni di voi con alcuni dei miei grandi risultati, voglio confessare che questa mattina ho saltato alcuni dei miei esercizi mattutini, che includono 115 flessioni“.

