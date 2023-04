Sempre più diffuso il culto caratterizzato dalla fusione di elementi cristiani con pratiche delle religioni popolari africane

Cresce sempre di più a Cuba la diffusione della Santeria, culto cattolico caratterizzato dalla fusione di elementi cristiani con pratiche delle religioni popolari africane. Si tratta del culto più diffuso nell’isola, praticato silenziosamente per decenni nonostante le proibizioni e lo stigma da parte del governo comunista. Oggi lo stigma non c’è più e, in un momento di crisi economica e politica, la Santeria ha raggiunto sempre maggiori fette di popolazione. Nelle immagini uno dei riti del venerdì in una casa de L’Avana: si offrono piatti agli ‘orixas’ (santi), agitando una maraca di legno e cantando in lingua Yoruba.

