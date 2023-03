Si elegge l'Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Il presidente Diaz-Canel ha votato nella città natale di Villa Clara

I cittadini cubani al voto per eleggere l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare (ANPP), dove un solo candidato è in corsa per ogni seggio. Con 470 candidati in corsa per i 470 seggi della legislatura e nessuno sfidante dell’opposizione, il risultato è scontato. Circa 8 milioni di cittadini possono votare per i deputati nazionali che comporranno il Parlamento, da cui usciranno finalmente il presidente del Paese e il suo vicepresidente, oltre al Consiglio di Stato. Ampiamente criticato da alcuni e difeso con passione da altri, il sistema elettorale cubano è un processo complesso iniziato a novembre con l’elezione dei consiglieri comunali, primo passo verso il modello unico senza la partecipazione dei partiti politici. I seggi elettorali sono stati istituiti in quasi tutte le strade dell’Avana e gli elettori non hanno dovuto fare la fila. Come da tradizione, ogni urna è presidiata da bambini in divisa scolastica che confermano ogni voto con un saluto. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha votato nella sua città natale di Villa Clara circondato da stampa e sostenitori. La partecipazione alle elezioni a Cuba è alta, ma è in calo da un decennio.

