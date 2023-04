Il cervide affamato è riuscito a penetrare nel Providence Health Park di Anchorage

Un alce entra in un ospedale. Non è l’inizio di una barzelletta, ma un fatto realmente accaduto a Anchorage, in Alaska. Un giovane cervide che arrancava nella neve alla ricerca di un pasto è riuscito a penetrare nel Providence Alaska Health Park, attivando i sensori sulle porte automatiche dell’edificio che ospita il centro oncologico dell’ospedale e altri studi medici, e ha passeggiato per un po’ all’interno della struttura. Affamato, l’alce si è poi messo a mangiare alcune piante degli uffici, tra il divertimento generale della gente presente.

