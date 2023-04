Due gli assalti terroristici compiuti nella città. La vittima è un uomo di 30 anni: ancora non si conosce l'identità

La città di Tel Aviv, in Israele, è stata colpita da due diversi attacchi terroristici. Il bilancio è di sette feriti e un morto. La vittima – secondo il sito Walla news, rilanciato da ‘Time of Israel’ – sarebbe un uomo italiano di 30 anni. L’identità non è stata resa nota.

Un primo attacco con armi da fuoco è stato effettuato nella zona del lungomare e il sospetto responsabile sarebbe stato ucciso. Successivamente, una macchina ha tentato di speronare i pedoni prima di ribaltarsi. L’autista è stato arrestato dalla polizia.

