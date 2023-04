Sono 3 gli obiettivi colpiti in Libano e oltre 10 quelli nella Striscia di Gaza durante la notte. È quanto ha riferito il portavoce militare dell’Idf, le forze di difesa israeliane, secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz.

Il portavoce militare ha inoltre fatto sapere che saranno rafforzate le forze israeliane presenti sia nel Sud sia nel Nord del Libano. Nella notte, dopo le sirene antiaeree risuonate nel sud di Israele per segnalare un nuovo lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, Israele ha lanciato attacchi nel Libano meridionale e ha proseguito con i bombardamenti nella Striscia di Gaza.

Sono 44 i razzi lanciati finora dalla Striscia di Gaza contro Israele. Lo ha riferito l’esercito israeliano, aggiungendo che solo 23 di questi sono entrati in territorio israeliano, mentre per gli altri o il lancio è fallito e sono caduti nel Mar Mediterraneo o sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea Iron Dome di Israele. La maggior parte dei missili ha colpito aree aperte nel sud di Israele, ma uno è atterrato nella città di Sderot, danneggiando una casa. Non ci sono state vittime israeliane. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver bombardato Gaza con altri attacchi aerei venerdì, colpendo 10 obiettivi che ha definito infrastrutture di tunnel e siti di produzione e sviluppo di armi appartenenti in gran parte al gruppo militante di Hamas. Al momento non si hanno notizie di vittime a Gaza, ma il ministero della Sanità palestinese ha dichiarato che uno degli attacchi ha causato alcuni danni a un ospedale pediatrico a Gaza City.