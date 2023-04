Allerta arancione già dalla scorsa settimana: chiuse le scuole che si trovano entro un raggio di 10 chilometri dal cratere

Il vulcano Nevado del Ruiz, nel dipartimento di Caldas, in Colombia, è a rischio eruzione. Le autorità, quindi, hanno ordinato l’evacuazione di 2500 famiglie che vivono vicino al vulcano e che potrebbero essere in pericolo in caso di attività sismica. Chiuse anche le scuole che si trovano entro un raggio di 10 chilometri dal cratere: al termine delle vacanze di Pasqua, la prossima settimana, gli studenti frequenteranno le lezioni solo in modalità online. Già la settimana scorsa l’agenzia nazionale colombiana per la gestione del rischio aveva emesso un’allerta arancione. L’eruzione quindi è “probabile” ma non “imminente”. L’ultima grande attività sismica del Nevado del Ruiz risale al 1985 quando seppellì la città di Armero e uccise circa 25mila persone.

