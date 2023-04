Il leader di Kiev in visita ufficiale insieme alla first lady Olena Zelenska

Le immagini dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Polonia per la visita ufficiale insieme alla first lady Olena Zelenska. Come riportato dall’ufficio presidenziale polacco, dopo l’incontro degli ospiti con il presidente Andrzej Duda e sua moglie, i leader dei due Paesi terranno un colloquio nel palazzo presidenziale. Successivamente, avranno luogo i vertici tra le delegazioni.

