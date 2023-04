Le sue parole in parlamento tra lacrime e applausi: "Spero di aver dimostrato qualcosa di diverso"

L’ex prima ministra neozelandese Jacinda Ardern a stento ha trattenuto le lacrime nel suo ultimo discorso davanti al parlamento. Con il cuore in mano ha salutato questi cinque anni di governo. “Non posso stabilire come sarà ricordato il tempo che ho trascorso in questo posto. Ma spero di aver dimostrato qualcosa di completamente diverso – ha detto Ardern – .

Che si può essere ansiosi, sensibili, gentili e mostrare i propri sentimenti. Potete essere madri o no, potete essere ex mormoni o no. Potete essere nerd, piangere, abbracciare, potete essere tutte queste cose e non solo. Potete essere qui, potete governare proprio come ho fatto io”, ha agginto l’ex premier tra gli applausi.

