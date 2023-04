Il presidente francese incontrerà Xi Jinping. Sul tavolo di confronto c'è anche la guerra in Ucraina

Emmanuel Macron è arrivato a Pechino per una visita di Stato che durerà tre giorni in Cina. Il presidente francese dovrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping con il quale discuterà, tra i tanti temi, anche della guerra tra Russia e Ucraina. Macron sarà raggiunto anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen così da affrontare parte della missione in maniera congiunta.

