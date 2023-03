L'annuncio di Pechino dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, nel tentativo di rilanciare il turismo e l'economia

La Cina riaprirà le frontiere ai turisti e riprenderà a rilasciare tutti i visti da domani, mercoledì, dopo tre anni di stop dovuto alla pandemia, nel tentativo di rilanciare il turismo e l’economia. L’annuncio è arrivato oggi dopo aver dichiarato a febbraio una “vittoria decisiva” sul Covid-19. Secondo l’avviso pubblicato sui siti web di numerose missioni e ambasciate cinesi, la mossa “faciliterà ulteriormente lo scambio di personale cinese e straniero”.

Tornerà a non essere necessario il visto per destinazioni come l’isola di Hainan e per i passeggeri delle navi da crociera che entrano a Shangai. Per gli stranieri provenienti da Hong Kong e Macao per entrare nel Guangdong, nel sud della Cina, potranno usare i visti rilasciati prima del 28 marzo 2020, che saranno ritenuti ancora validi. Nell’avviso non viene specificato se potranno essere richiesti certificati di vaccinazione o tamponi negativi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata