Nelle immagini il momento in cui il propagandista russo riceve la statuetta con l'esplosivo nel cafè di San Pietroburgo

Sta facendo il giro del web il video shock che riprende gli ultimi istanti di vita di il blogger propagandista russo, Vladlen Tatarsky, ucciso in un attentato dinamitardo avvenuto domenica 2 aprile a San Pietroburgo. Nelle immagini, già virali sui social, si vede Darya Trepova (poi arrestata) consegnare la statuetta contenente l’esplosivo a Tatarsky che, microfono in mano, parla ai fan riuniti nel locale. Dopo aver aperto il dono e osservato la statuetta si rivolge alla donna che nel frattempo si è seduta poco lontano alla sua sinistra. L’inquadratura si sposta proprio su di lei che per istinto allunga la mano. Subito dopo l’immagine si fa nera mentre si sente il boato dell’esplosione.

