Per l'attentato è stata arrestata una sospettata, Darya Tryopova

“Ho portato una statuetta che poi è esplosa“. È quanto ha dichiarato alla polizia russa Darya Tryopova, la donna arrestata a San Pietroburgo con l’accusa di aver ucciso in un attentato il blogger ultranazionalista Vladlen Tatarsky in un caffè del centro storico della città russa. Nel video le immagini del caffè subito dopo l’attentato. Oltre 30 persone sono rimaste ferite nell’esplosione; dieci di loro ssarebbero in gravi condizioni.

