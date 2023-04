Un morto e una trentina di feriti per il deragliamento di un treno dopo uno scontro

A Voorschoten, nei pressi dell’Aja, in Olanda, i soccorritori sono al lavoro per liberare i binari dal treno passeggeri deragliato nella notte dopo l’impatto con un convoglio. La carrozza anteriore è finita in un campo. L’impatto sarebbe dovuto alla presenza di materiale edilizio sui binari, dove correva il treno passeggeri. Si registrano un morto e una trentina di feriti, di cui 19 portati in ospedale, alcuni in gravi condizioni.

