Il mezzo con a bordo circa 50 persone si è scontrato con una piccola gru che si trovava sui binari, riferiscono i media locali

Una persona è morta e decine di persone sono rimeste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte in Olanda sulla linea vicino al villaggio di Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam. Secondo un portavoce della Hollands Midden Safety Region, la causa dell’incidente potrebbe essere stata la presenza di attrezzature edili sui binari, riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf.

Al momento del deragliamento erano a bordo del mezzo una cinquantina di persone. Sul posto, che si trova nell’area sud dei Paesi Bassi, sono al lavoro i soccorritori. Il bilancio dell’incidente potrebbe anche peggiorare perché sono decine i feriti, mentre sarebbero tra le dieci e le venti le persone ricoverate in ospedale, secondo quanto riportano i media locali.

Secondo quanto riporta l’emittente Nos, un treno passeggeri è deragliato a seguito della collisione con una piccola gru che si trovava sui binari e anche un treno merci avrebbe avuto una collisione con la gru. La causa dell’incidente al momento non è stata confermata ufficialmente dalle autorità. Due vagoni del treno passeggeri sono finite in un campo vicino ai binari: foto mostrano le due carrozze del treno, di colore giallo e blu, perpendicolari ai binari e che giacciono in parte in un piccolo canale vicino e in parte in un campo, mentre quella che pare essere la parte anteriore del treno sembra gravemente danneggiata. Le immagini mostrano anche un treno merci fermo sulle rotaie vicino ai rottami del treno passeggeri. Poco dopo l’incidente i vigili del fuoco locali hanno twittato che sembrava trattarsi di una collisione fra un treno passeggeri e “materiale da costruzione”.

Il pensiero di Rutte per le vittime

“Un terribile incidente ferroviario vicino a Voorschoten, dove purtroppo una persona è morta e molte sono rimaste ferite. Il mio pensiero va alle famiglie in lutto e a tutte le vittime. Auguro loro ogni forza”. Lo scrive su Twitter Mark Rutte, premier dell’Olanda, dove è di un morto e 30 feriti il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto intorno alle 3.25 di stanotte a Voorschoten, vicino alla capitale L’Aia.

Een vreselijk treinongeluk bij Voorschoten, waar helaas een dode te betreuren is en veel mensen gewond zijn geraakt. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers. Ik wens hen alle sterkte. — Mark Rutte (@MinPres) April 4, 2023

Anche il re olandese Willem-Alexander e la regina Maxima hanno espresso il loro cordoglio in un tweet. Ingrid de Roos, portavoce dei vigili del fuoco locali, ha dichiarato al programma d’informazione WNL che un piccolo incendio è scoppiato nella parte posteriore del treno, ma è stato rapidamente spento. John Voppen, amministratore delegato della società di rete ferroviaria Pro Rail, ha definito l’incidente “un giorno nero per le ferrovie olandesi” e ha dichiarato che le cause sono in corso di accertamento.

