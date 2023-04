Il segretario generale al suo arrivo alla ministeriale Esteri: "Putin ha ottenuto l'opposto di ciò che voleva"

“Oggi è un giorno storico, perché tra poche ore daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo membro della nostra alleanza. Ciò renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte. E proprio in questo giorno del 1949, il Trattato di Washington e il trattato istitutivo della Nato furono firmati a Washington. E’ difficile immaginare un modo migliore per celebrare il nostro anniversario e poi diventare un membro a pieno titolo dell’alleanza”. Lo ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Esteri nel Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

