Per il Segretario generale dell'alleanza è "una giornata storica". Il Cremlino non ci sta e ritiene che questo ingresso sia un ulteriore aggravamento della situazione legata al conflitto

“Oggi è un giorno storico, perché tra poche ore daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo membro della nostra alleanza. Ciò renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte. E proprio in questo giorno del 1949, il Trattato di Washington e il trattato istitutivo della Nato furono firmati a Washington. È difficile immaginare un modo migliore per celebrare il nostro anniversario e poi diventare un membro a pieno titolo dell’alleanza”. Lo ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Esteri nel Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

“Quello che abbiamo in molti paesi sono esercitazioni, una presenza navale e così via, ma non abbiamo basi permanenti. E questo non è stato un problema finora affrontato nelle nostre discussioni con la Finlandia”.

A proposito dell’ingresso della Finlandia nella Nato, il Cremlino sottolinea che “la situazione della Finlandia ovviamente è fondamentalmente diversa da quella dell’Ucraina”. “In primo luogo perché non è mai diventata anti-russa e non abbiamo avuto dispute con la Finlandia”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Con l’Ucraina, la situazione è diametralmente opposta e potenzialmente molto più pericolosa. Questo, di fatto, ha dettato la necessità di un’operazione militare speciale e il raggiungimento di tutti gli obiettivi che sono stati fissati di conseguenza”, ha aggiunto.

Il Cremlino ritiene che l’ingresso della Finlandia nella Nato sia “un ulteriore aggravamento della situazione” e “l’espansione della NATO è una minaccia della nostra sicurezza e degli interessi nazionali della Federazione Russa, questo è il modo in cui lo percepiamo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. “Naturalmente, questo ci costringe a prendere contromisure per garantire la nostra sicurezza, sia tatticamente che strategicamente”, ha aggiunto Peskov, chiarendo che le contromisure saranno quelle che la Russia “riterrà necessarie”.

“Osserveremo attentamente ciò che accadrà in Finlandia, come il blocco nord-atlantico sfrutterà i territori finlandesi in termini di posizionamento di armi, sistemi, infrastrutture che saranno vicini ai nostri confini e potenzialmente ci minacceranno. A seconda di ciò, verranno prese delle misure” ha detto Peskov. E ancora: “Naturalmente” l’espansione della Nato “non può non influire sulla natura delle relazioni bilaterali con gli Stati che diventano nuovi membri dell’alleanza. L’alleanza è ancora una struttura per molti aspetti ostile alla Federazione Russa”.

