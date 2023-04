Il rogo non ha provocato vittime

Un vasto incendio è scoppiato in un mercato all’aperto della capitale del Bangladesh, Dacca. Secondo le autorità locali non sono segnalate vittime e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Non sono chiare le cause del rogo. Incendi spesso divampano negli esercizi commerciali nel paese per i bassi standard di sicurezza.

